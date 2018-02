La produzione dell’Isola dei Famosi ha diffuso un comunicato nella quale dichiara di aver effettuato tutti gli accertamenti sul caso “droga”. Nei scorsi giorni, la Magnolia, società di produttrice de l’Isola dei Famosi, ha pubblicato l’atteso comunicato stampa dove chiarisce la sua posizione in merito alle accuse mosse da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. La Henger aveva accusato Monte di aver portato e consumato sostanze stupefacenti prima dell’inizio del reality, quando si trovavano in albergo. L’ex tronista aveva da subito preso le distanze dalle affermazioni della Henger, ma poi la situazione si è fatta pesante ed ha deciso di abbadonare il reality per potersi difendere. In queste settimane abbiamo assistito in una serie di botta e risposta nei vari programmi tv. Scopriamo cosa ha dichiarato la Magnolia nella nota diffusa.

La Magnolia si difende dalle accuse di Eva Henger con un comunicato stampa.

Come si legge nel comunicato stampa reso noto dalla Magnolia: “Abbiamo appreso da organi di informazione che alcuni partecipanti, una volta rientrati in Italia, avrebbero dato credito alle dichiarazioni della signora Eva Henger riportate nelle scorse settimane dai media, secondo le quali, prima dell’inizio del gioco, uno dei partecipanti si sarebbe procurato e avrebbe fumato “spinelli”. Continua la nota: “La produzione ha esaminato il materiale video e ha sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e, a maggior ragione, che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza, che, per inciso, è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco. La produzione si riserva ogni ulteriore accertamento e tutelerà le proprie ragioni in caso di dichiarazioni che risultino lesive di Magnolia o che determinino discredito sull’operato del personale della produzione e sul programma”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

