Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 23 febbraio 2018: il sogno di Simone. Sull’Isola dei Famosi 2018, sull’Isola agiata, la vita dei naufraghi procede in maniera serena. Sull’Isola agiata, la Isla Bonita, Simone scrive degli appunti sul suo taccuino mentre Elena dorme. Simone confessa che questo è stato uno dei risvegli più belli della sua vita. Il paesaggio è meraviglioso, sull’Isola c’è tutto ciò che serve ed al suo fianco c’è la bella Elena. Dopo un buon caffè a colazione, Elena si dedica alla pesca. Tutto procede per il meglio, ma un comunicato da parte della produzione dell’Isola dei Famosi 2018 annuncia chee Elena e Simone devono rientrare a Playa Uva, e non possono portare nulla di ciò che si trova sull’Isla Bonita.

La convivenza forzata di Bianca e Paola: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 23 febbraio 2018.

Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi 2018, l’atmosfera non è distesa. Franco Terlizzi si è isolato dal resto del gruppo: è molto amareggiato per la nomination ricevuta da Amaurys Pérez, che credeva suo amico. Amaurys decide di affrontare Franco, e gli consiglia di non giudicare senza prima chiarire con le persone. I due si chiariscono, e tutto si conclude con un abbraccio. Sull’Isola dei Famosi 2018 c’è un problema: gli uomini hanno difficoltà a ricostruire la capanna. Per questo, si richiede l’intervento delle donne, ed ecco che le ragazze si mettono all’opera e aiutano gli uomini a costruire la capanna. Paola Di Benedetto, intanto, non sopporta più di essere legata a Bianca. Riuscirà a resistere fino a martedì?

Franco e Rosa, intanto, esplorano la nuova isola. Franco avvista un'enorme lumaca, e si prodiga per prenderla. Rosa e Franco rientrano all'accampamento con un buon bottino, e stasera la cenetta è assicurata!

