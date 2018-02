Striscia la Notizia ha fatto ascoltare l’audio contenente la prova della conferma delle accuse fatte a Francesco Monte ad Alessia Marcuzzi. Striscia La Notizia ha rivelato che l’audio ascoltato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, era di Chiara Nasti. La naufraga dopo che ha abbondato il reality ha incontrato il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti e la Nasti ha confermato le accuse mosse Eva Henger nei confronti di Francesco Monte.

Isola dei Famosi 2018: il file audio che conferma le accuse di Eva Henger a Francesco Monte.

Nella registrazione viene fatta ascoltare la conversazione avvenuta tra Massimiliano Caroletti e Chiara Nasti. Nell’audio si sente il marito della Henger dire: “Eva mi ha parlato di tanta roba, ma davvero? Sarà stata un chilo”, “Sì, non era quello che sai dici… si è fatto una cannetta”, la Nasti che replica: “E infatti una cannetta, sti ca**i”, “Tutto il tempo dalla mattina che si svegliava fino alla sera. C’era Nadia che piangeva perché si svegliava con il mal di testa. L’ha detto a tutti che l’aveva presa. Anche a Marco? Pure Marco, appresso a lui. Lo ha detto all’autore e lui lo sapeva e l’ha mandata al massacro, ma come ha fatto a fidarsi?, L’ha comprata in albergo e se l’è portata in casa. Se ci fermavano, ci mettevano tutti dentro”, Caroletti le chiede: “Avete fatto il viaggio?” e la Nasti: “Sì, ci siamo fatti 40 minuti in pullman con tutta quella roba”. Quindi le dichiarazioni della Nasti confermerebbero le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

