Isola dei Famosi 2018: news ed anticipazioni della puntata di martedì 27 febbraio 2018

Isola dei Famosi 2018: lo scontro Monte-Henger. Le rivelazioni fatte da Eva Henger sul presunto consumo di marijuana da parte di Francesco Monte continuano ad essere l’argomento più dibattuto riguardo all’edizione dell’Isola dei famosi 2018. Alessia Marcuzzi nel corso del serale di martedì scorso ha ribadito la propria posizione e quella degli autori della trasmissione ed ha sottolineato che, in ogni caso, l’Isola dei Famosi è un programma d’intrattenimento, non un’aula di tribunale. Tutti i gli ex naufraghi ritornati in Italia hanno affermato di non aver visto nulla di anomalo in ciò che fumava Monte, ammettendo solo che si trattava di sigarette artigianali.

Isola dei famosi: il comunicato ufficiale della casa di produzione.

La società che produce il reality ha rotto il silenzio sulla vicenda, mediante un comunicato ufficiale, nel quale ha precisato:”La produzione ha esaminato il materiale video e di aver sentito il personale presente in Honduras e non è emersa alcuna evidenza che siano state consumate droghe e a maggior ragione che il personale avesse conoscenza di una simile circostanza che per inciso è indipendente dal programma e ininfluente sul meccanismo del gioco”.

Isola dei famosi 2018: l’audio con Chiara Nasti inchioda Monte e non solo.

Nel corso della puntata di Striscia la notizia andata in onda ieri sera è stato mandato in onda l’audio di un colloquio tra Chiara Nasti, ritirata dall’Isola dei famosi 2018, ed il marito di Eva Henger. Ufficialmente si tratta di una registrazione avvenuta all’insaputa della ragazza. L’ex naufraga nella registrazione conferma tutto quello che ha affermato Eva ed aggiunge nuovi dettagli: a fumare con Monte ci sarebbe stato anche Marco Ferri. Martedì prossimo Alessia Marcuzzi dovrà fare il punto della situazione su tutta questa vicenda.

Isola dei famosi 2018: nuovi abbandoni.

Martedì prossimo farà il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi 2018 Filippo Nardi, l’ultimo concorrente ad essere stato eliminato dal gioco per effetto del televoto. In nomination ci sono Franco Terlizzi, Nino Formicola e Paola di Benedetto. Uno tra loro dovrà tornare in Italia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA