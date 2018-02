Le ultime anticipazioni di Un posto al sole tutte le trame delle puntate di venerdì 23, lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018 – «Vittorio è sconvolto!» – Eccoci ad un nuovo appuntamento con il prossimo terzetto di puntate della serie televisiva partenopea – ambientata presso l’immaginario palazzo Palladini. Secondo le anticipazioni di UPAS, dopo aver saputo che Anita frequenta Grimaldi segretamente, Vittorio è sconvolto e finisce per discutere in maniera accesa con la ragazza. Franco cerca di riavvicinarsi ad Angela mentre Filippo è assorbito dalla sua occupazione generando la preoccupazione di Serena.

Le ultime anticipazioni di Un posto al sole tutte le trame delle puntate di venerdì 23, lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018 – «Lontana da Gaetano!»

Le anticipazioni di UPAS mostrano che Valentina sceglie di accettare il consiglio datole da Angela e decide di allontanarsi da Gaetano. Franco, invece, scopre che don Peppino è stato colto da un infarto subito dopo lo scontro con Prisco. Anita, intanto, raggiunge Vittorio per avere un chiarimento con lui. Il giovane Del Bue resta molto colpito da quanto raccontatogli della ragazza sulla madre e Grimaldi.

Le ultime anticipazioni di UPAS tutte le trame delle puntate di venerdì 23, lunedì 26 e martedì 27 febbraio 2018 – «Lottando per sopravvivere!»

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Gaetano ora è all’ospedale, sta lottando per vivere, il colpo alla testa gli ha procurato gravi danni, non si sa se se la caverà. Gli investigatori intanto sono propensi a ritenere colpevole Franco, ma Angela capisce che non può essere stato lui: è stata un’altra persona a tentare di uccidere Prisco. Valentina non ha il coraggio di confessare ciò che è veramente successo e lascia che sia un’altra persona a pagare al posto suo: riuscirà ad andare fino in fondo?

