Anticipazione nuova puntata trono over di Uomini e Donne su Canale 5 alle 14:45. Oggi, venerdì 23 febbraio 2018 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono over che verrà trasmessa.

La puntata inizia con Tomas, per lui al centro dello studio si siedono le dame Donatella e Valentina. Grazia, dopo aver saputo che lui non stava molto bene, nei giorni scorsi è andato a trovarlo ed hanno deciso di non continuare più a frequentarsi. Nel frattempo viene mostrata la discussione che sta avvenendo dietro le quinte tra Ida e Riccardo. Poi Tomas si è incontrato con Valentina, tra i due vi è stato anche un bacio, lui dichiara che gli piace allo stesso modo di Donatella, anche se precisa di sentire più la mancanza di quest’ultima. Secondo Gianni Sperti il rapporto tra Donatella e Tomas va oltre il bacio. Tomas conferma e Valentina si arrabbia ed esce dallo studio. Così Tomas la raggiunge. Poi Gemma Galgani chiede di ballare con Armando ma un signore del pubblico si alza, Maria De Filippi lo nota e lui balla con Gemma. Salvo e Rita hanno iniziato a frequentarsi ma lei uscirà anche con Raffaele. Salvo allora decide quindi di uscire con un’altra signora. Intanto rientrano nello studio Ida e Riccardo, lei dice che devono ancora chiarirsi. Si passa alla diretta Facebook.

