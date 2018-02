Uomini e Donne, anticipazioni e ultime news. Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, che ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, avrebbe ricevuto l’offerta della redazione del programma Uomini e Donne di diventare il nuovo tronista.

Uomini e Donne: Jeremias Rodriguez nuovo tronista del Trono Classico?

Jeremias Rodriguez, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Nuovo Tv’ dove ha dichiarato: “Mi hanno offerto un posto sul trono quando sono uscito dal Grande Fratello Vip. In quel momento, ovviamente, d’istinto ho detto di no, ma chissà…Mai dire mai. Anche perché ogni volta che dico la parola mai, dopo poco tempo mi smentisco…“. Inizialmente, Jeremias aveva rifiutato la proposta di Maria De Filippi, per il riavvicinamento con la sua ex fidanzata Sara Battisti, subito dopo la fine del reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip. Poi però le cose con Sara non sono andate bene, per questo motivo Jeremias non si preclude questa occasione di diventare il prossimo tronista del programma Uomini e Donne.

In una delle puntate di Casa Signorini, l’ex gieffino Jeremias Rodriguez ha dichiarato di essere stato contattato sia per l’Isola dei Famosi che per Uomini e Donne, dando inizialmente però una risposta negativa alle due produzioni.

Probabilmente, il fratello di Belen e Cecilia, potrebbe aver cambiato idea. Su instagram sono state pubblicate due foto che potrebbero confermare che Jeremias come nuovo tronista di Uomini e Donne. In una foto si vede un sedile di un treno con su scritto Roma. Invece nell’altra foto si vede Jeremias Rodriguez davanti allo specchio. I più attenti hanno notato che il giovane Rodriguez sembrerebbe trovarsi proprio in uno dei camerini degli Studi Elios, di Uomini e Donne. Altre indiscrezioni diffuse vociferavano di un flirt tra lui e Aida Yespica. Bisogna attendere conferme ufficiali per conoscere se Jeremias salirà sul trono di Uomini e Donne.

