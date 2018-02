Nicola Panico, l’ex fidanzato della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, avrebbe voluto corteggiarla. Sara e Nicola Panico hanno avuto una relazione durata tanti anni ed hanno partecipato anche alla quarta edizione di Temptation Island. Ma poi tra loro qualcosa non è andato come sperato e si sono lasciati. Sara Affi Fella allora ha deciso di salire sul trono classico di Uomini e Donne. Attualmente la ragazza è contesa tra Lorenzo, Luigi e Nicolò, quest’ultimo è stato chiamato proprio da Sara. I due si erano conosciuti durante l’edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne: la risposta di Nicola Panico ad un commento ricevuto su instagram.

Nicola Panico, rispondendo ad un commento di un utente sul suo profilo Instagram si è riferito proprio a Nicolò. Nicola ha scritto: “Lei ha mandato a chiamare uno che a stento conosce, che le ha sempre dato 2 di picche! A me nessuno mi ha mandato a chiamare, nonostante più volte ho manifestato l’intento! Dove mi presento?“. Nicola, con questo messaggio ha ammesso la sua intenzione di riconquistare Sara a punto tale da voler scendere le scale per andarla a corteggiare. Nicola risponde anche ad una domanda su Lorenzo per cui non nutre una grande simpatia: “Chi? quello che sputa in faccia a tutti?” e, poi a chi gli sottolinea che forse dovrebbe mettere una pietra sopra perché Sara è presa dai suoi nuovi corteggiatori, Nicola ha risposto: “Sara è stata la mia vita per cinque anni e non si cancella tutto in cinque minuti di esterna“.

