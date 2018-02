Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 24 febbraio 2018: nuovi confronti tra i naufraghi. Un nuovo giorno inizia sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade ai naufraghi con il nostro daytime. Sull’Isola, le ultime news ci rivelano che Elena Morali ha avuto un malore: fortunatamente si tratta di nulla di grave, e dopo i dovuti accertamenti medici la bella naufraga ha potuto fare ritorno sull’isola. A Playa Uva, Bianca Atzei e Paola Di Benedetto per la prova Mejor e Peor sono riuscite a slegarsi dalla corda che le teneva unite dal dopo puntata di martedì.

Bianca ha così la possibilità di confrontarsi con Elena: secondo la cantante, Paola Di Benedetto l’ha nominata perché Elena le aveva detto delle cose assurde su di lei. Elena ribatte dicendo che in realtà è Bianca che cambia spesso idea sulle persone. Riusciranno le tre naufraghe a rasserenare i loro animi e a chiarirsi? Sull’Isola, intanto è arrivata l’ora di una nuova prova.

Verso una nuova prova ricompensa: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 del 24 febbraio 2018.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 si accingono a sostenere una nuova prova Mejor e Peor. Tutti si preparano alla prova, tranne i tre nominati, che non possono parteciparvi in quanto non si sa chi di loro dovrà lasciare l’Isola. I naufraghi dovranno indossare le divise e dovranno andare verso il luogo predisposto per la sfida dove ad attenderli ci sarà l’inviato Stefano De Martino, che dovrà spiegare loro le regole del gioco. Cosa dovranno affrontare i naufraghi questa settimana? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

