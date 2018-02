Isola dei Famosi, anticipazioni e news. Per la prossima puntata in diretta de L’isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 martedì 27 febbraio 2018, assisteremo, a grandi novità e sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni circolate sbarcheranno in Honduras nuovi naufraghi o il ritorno di quelli eliminati?

Isola dei Famosi 2018, le anticipazioni della puntata di martedì 27 febbraio 2018.

La produzione del reality per sopperire alla notevole quantità di ritiri verificatisi nelle prime puntate starebbe pensando ad altri naufraghi da mandare in Honduras oppure al rientro di quelli eliminati. ll settimanale Spy, aveva svelato i nuovi naufraghi che sarebbero dovuti sbarcare in Honduras. Il primo doveva essere Stefano Bettarini e come si legge su Spy: “Stefano Bettarini non era gradito dalla concorrente Alessia Mancini, suo ex flirt. Si è voluto evitare un rancore che sarebbe potuto esplodere in Honduras, con inevitabili scenate e litigi”. Sempre secondo il settimanale sarebbe dovuta sbarcare al reality anche Michela Coppa: “fermata con la valigia quasi in mano”. I nomi invece al momento più accreditati sarebbero quelli di Luigi Mastrangelo e Aida Nizar: “molto famosa in Spagna per aver partecipato al Gran Hermano, la versione spagnola del nostro Grande Fratello, nonché un volto femminile noto al bello del gruppo dei naufraghi, Marco Ferri.”.

Il ritorno dei naufraghi eliminati all’Isola dei Famosi.

A lanciare l’indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, dal suo profilo Facebook ha annunciato: “Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco… clamoroso ritorno sull’isola dei famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo…” Per conoscere se tale notizia “bomba” venga confermata occorre aspettare la diretta di martedì. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA