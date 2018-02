Isola dei famosi 2018, le ultime news. Colpo di scena al reality show, L’isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, la produzione potrebbe prendere la decisione di far ritornare in Honduras tutti i naufraghi che sono stati eliminati.

Il rientro dei naufraghi eliminati all’Isola dei Famosi 2018.

A lanciare l’indiscrezione è il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti, lo ha fatto tramite il suo profilo ufficiale di Facebook dove ha scritto: “Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco… clamoroso ritorno sull’Isola dei Famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo…“.

Per il settimanale oggi, il rientro dei naufraghi eliminati sarebbe dovuto: “per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po’, la produzione ha preso la decisione che mai prima d’ora era stata presa: Alessia Marcuzzi è pronta a riaccogliere tutti i naufraghi già eliminati.“. Sempre come riportato sul settimanale Oggi: “tre concorrenti eliminati dall’Isola dei Famosi torneranno in gioco. Si tratta di Filippo Nardi, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi. Chi di loro era già rientrato in Italia partirà sabato per l’Honduras (così da esserci per la prossima puntata in diretta). Eva Henger, si è rifiutata di rimettere piede sull’Isola.” Continuando si legge: “Si mormora che Nardi si sia molto arrabbiato per l’esclusione, minacciando fuoco, fiamme e chissà quali rivelazioni, e abbia preteso di essere rimesso in pista. Sarà vero? Di certo molti sostengono che la vicenda sia in qualche modo legata al Canna-gate che ha visto come protagonista Francesco Monte.“. Scopriremo se i naufraghi eliminati ritorneranno nella prossima puntata in diretta di martedi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

