Linea Bianca, le anticipazioni di oggi sabato 24 febbraio 2018. Il programma Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini con la partecipazione di Giulia Capocchi in onda oggi sabato 24 febbraio alle 14.00 su Rai1, farà tappa in Lombardia, alla scoperta delle meraviglie di Livigno, al confine con la Svizzera.



Linea Bianca oggi sabato 24 febbraio 2018 fa tappa a Livigno.

La puntata inizia con Massimiliano Ossini insieme a Lino Zani e una guida alpina, su un panorama a 360 gradi, a quota 2991 metri tra la Valdidentro, la Valdisotto e la Val Grosina, sulla cima Cavalli. Al Mottolino, con Giulia Capocchi, assisteremo le spettacolari evoluzioni e gli incredibili salti di Yuri Silvestri, atleta freerider, e degli altri campioni del miglior snowpark d’Italia.

Durante la puntata si parlerà anche di antiche tradizioni, in una caratteristica fattoria di montagna, a conduzione familiare, si scoprirà un prodotto tipico della zona la slinzega, un tipo di bresaola “da passeggio”, più piccola, a base di carne di maiale o di manzo. Poi, “Linea Bianca” racconterà anche la crescita demografica della zona, in netta controtendenza con il dato nazionale, e il fiorire delle attività che frenano l’esodo dalle zone montuose. Con Marco Silvestri e la sua famiglia, ci verrà spiegata l’economia dei giovani a Livigno, esempio eccellente di crescita economica e demografica. Non mancherà una prova per il conduttore dove sarà impegnato in una gara d’arrampicata con una guida alpina su un boulder nel cuore di Livigno.

Si andrà alla scoperta della storia del paese, dalle origini al decollo come meta turistica, dopo l’apertura del passo del Foscagno, dallo shopping “libero” all’ultima novità dello chalet di ghiaccio, originale creazione dell’artista Vania Cusini. Protagonista della puntata sarà anche il guardiano della diga sul lago di Cancano, con la sua giornata tipo, e non mancheranno i consigli della Guardia di Finanza sugli acquisti a Livigno, tra regole doganali e limiti tabellari.

