PresaDiretta, le anticipazioni e le inchieste di stasera sabato 24 febbraio 2018 su Rai 3. Nuovo appuntamento al sabato per il programma di approfondimento di Rai 3 PresaDiretta. Nella puntata in onda oggi sabato 24 febbraio alle 21.30 su Rai3 PresaDiretta si occuperà del mondo della spiritualità con l’inchiesta IO CI CREDO. Presa Diretta ha fatto un viaggio laico al centro del pianeta del “credo”, dei nuovi pensieri mistici, della ricerca di un senso di appartenenza. Non solo movimenti magici, ma anche organizzazioni spirituali, comunità di individui che si ritrovano in scelte alternative a quelle della società. Come agiscono queste organizzazioni? E cosa c’è davvero dietro a questo diffuso bisogno di spiritualità?

L’ultimo rapporto ufficiale sulle organizzazioni spirituali è quello del Ministero dell’Interno del 1998, risale cioè a 20 anni fa. Si parla di 76 “nuovi movimenti religiosi” con 78mila aderenti e di 61 “nuovi movimenti magici” con 4600 aderenti. Secondo i dati più recenti forniti nel 2015 dal Cesap, il Centro studi abusi psicologici, oggi le nuove comunità spirituali sarebbero circa 500. In un’epoca di crescente incertezza e mancanza di punti di riferimento e di prospettive, sono davvero tante le persone che si avvicinano a mondi pseudoreligiosi, esoterici o magici per ottenere risposte o consolazione. Si stima che potrebbero essere milioni gli appartenenti a questo mondo sempre più ampio e variegato.

PresaDiretta, spazio al mondo della spiritualità con l’inchiesta Io ci credo, stasera sabato 24 febbraio 2018.

Un fenomeno così in crescita che la Polizia di Stato ha ritenuto necessario istituire uno speciale nucleo investigativo per indagarlo meglio, la Squadra anti Sette. PresaDiretta è riuscita a immergersi in questo mondo spesso chiuso agli sguardi esterni e a raccogliere testimonianze e storie di enorme interesse. I meccanismi attrattivi o manipolativi che agiscono sulle debolezze psicologiche, le storie oggetto di indagini della magistratura, i crimini e le truffe, la potenza economica di alcune organizzazioni e la pressione delle lobby. Dove passa il confine tra la libertà di culto, sancita a chiare lettere dalla nostra Costituzione, e la manipolazione mentale di cui si può diventare oggetto quando si entra nella comunità sbagliata?

“IO CI CREDO”, è un racconto di Riccardo Iacona con Raffaella Pusceddu, Antonella Bottini, Elisabetta Camilleri, Pablo Castellani, Andrea Vignali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA