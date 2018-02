La 26esima giornata di Serie A si apre con gli anticipi di sabato 24 febbraio 2018. Alle 18 si giocherà Bologna-Genoa mentre alle 20.45 in campo si disputerà Inter-Benevento. La sfida dell’ora di pranzo di domenica 25 febbraio è Crotone-SPAL, mentre delle ore 15 sono gli scontri: Verona-Torino, Sampdoria-Udinese, Fiorentina-Chievo, Sassuolo-Lazio. Delle ore 18 è lo scontro Juventus-Atalanta, mentre in serata assisteremo al big match Roma-Milan. Il posticipo di lunedì 26 vede la prima in classifica difendere la vetta in Cagliari-Napoli.

Arriva “Burian”, maltempo ovunque: partite di Serie A a rischio.

Juventus e Napoli continuano a viaggiare di pari passo in campionato. Entrambe non sbagliano un colpo – 9 vittorie di fila sia per gli azzurri che per i bianconeri – ed entrambe volano verso il decimo centro consecutivo nella 26/a giornata di Serie A. Ma a bloccare le due contendenti e non solo loro potrebbe essere la perturbazione “Burian“.

Un freddo così non si vedeva dal febbraio del 2012. Si chiama Burian, è partito dalla Siberia e, in Italia, porterà le temperature fino ai -8 e -15 previsti in Pianura padana e sulle montagne della Toscana. L’ondata decisiva, peraltro, è attesa proprio nel week end, quando la Serie A – che questa settimana si giocherà quasi esclusivamente al Nord – entrerà nel vivo della 26a. giornata.

Pioggia, vento e neve saranno ostacoli al regolare svolgimento delle partite, alcune delle quali potrebbero essere anche rinviate: maggiormente a essere maggiormente a rischio sono i match di Fiorentina – Chievo, Verona – Torino e Bologna – Genoa.

Anche Inter – Benevento di sabato sera e la stessa Juventus – Atalanta sono partite che dovranno essere sottoposte a costante monitoraggio, così come per l’altra gara emiliana del turno, Sassuolo – Lazio. Il rischio, per il momento soltanto potenziale e fino a comunicazione da parte degli organi competenti, è quello di uno slittamento massiccio della giornata di campionato a data da rinviarsi.

