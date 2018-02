Tagli capelli corti 2018: per la prossima primavera il diktat è il pixie cut di Elodie!

I tagli di capelli corti sono i protagonisti della moda capelli estate 2018. Tra questi, il pixie cut e i tagli boyish e a scodella occupano un posto speciale. Lo sa bene Elodie, che da tempo sfoggia un taglio cortissimo dapprima rosa, poi nero, tra i must-have delle tendenze capelli dell’estate 2018.

Il pixie cut di Elodie: un look da copiare per la primavera-estate 2018.

Anche per la moda capelli estate 2018, i tagli corti faranno la parte del leone, confermandosi ancora una volta gli hairstyle preferiti dalle donne. Pixie cut, bowl cut e tagli boyish cortissimi saranno infatti i protagonisti indiscussi delle tendenze capelli della primavera estate 2018, che li ripropongono in mille versioni e sfumature, accontentando i gusti di tutte. Se il caschetto, e gli short bob rappresentano sempre un porto sicuro – soprattutto per le meno audaci – bisogna ammettere che per essere davvero alla moda in questa estate 2017, è necessario accorciare un bel po’ i capelli e puntare tutto sui tagli corti.

Prendiamo ad esempio Elodie e il suo pixie cut cortissimo che da qualche mese a questa parte sta facendo impazzire tutte. Dapprima era rosa, adesso è nero. Il taglio alla maschietta, il pixie cut, cortissimo, regala un look strong, specialmente se spettinato con il gel. Questo è un taglio che sta bene a tutte, basta adattarlo alla forma del viso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA