Uomini e donne, anticipazioni e news al trono classico. Secondo le anticipazioni nelle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne, ci saranno colpi di scena e nuove sorprese. In primis secondo le voci circolate vi sarà l’eliminazione di una corteggiatrice di Mariano Catanzaro e di alcuni corteggiatori di Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Scopriamo insieme cosa è accaduto.

Uomini e Donne: chi abbandonerà il trono classico?

Secondo le anticipazioni, la troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella hanno perso quasi tutti i loro corteggiatori, rimanendo in studio soltanto con Lorenzo Riccardi e altri due. Il motivo principale di quest’abbandono di massa è stato dovuto al comportamento incoerente delle ragazze. Le due troniste infatti sin dall’inizio del loro percorso non avevano fatto altro che ripetere di non essere interessate a Lorenzo, ma hanno invece dimostrato tutto il contrario. Ciò ovviamente non è passato inosservato a gli altri corteggiatori. In particolar modo a soffrire dell’atteggiamento di Sara e Nilufar sono stati Luigi Mastroianni e Giordano Mazzocchi, e prima Emanuele Trimarchi, Gianluca Tornese, Giacomo Calderigi e tanti altri.

Durante la nuova registrazione della puntata Nilufar è scoppiata a piangere quando due dei suoi corteggiatori preferiti, Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi, hanno deciso di abbandonare lo studio. A causa dell’ennesima sorpresa fatta dalla tronista a Lorenzo Riccardi. Nilufar ha tentato di convicere Giordano a rientrare, dietro le quinte, senza però riuscirci. Sara Affi Fella con il suo corteggiatore, Luigi Mastroianni, ha vissuto una situazone simile.

