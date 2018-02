Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 24 febbraio 2018. Oggi, sabato 24 febbraio 2018, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà Michelle Hunziker, reduce dal grande successo ottenuto all’ultimo Festival di Sanremo e pronta per una nuova avventura in tv su Canale 5.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Michelle ha portato una ventata di freschezza presentandosi in studio con colori e stampe già primaverili: tacchi alti, pantaloni ampi a vita alta dj un colore giallo acceso, blusa a maniche corte con farfalle stilizzate sui toni del grigio. Silvia Toffanin è un po’ più formale con pantaloni ugualmente ampi di tessuto jeans e giacca rosa in stile doppiopetto, dal taglio classico ma scivolato. Silvia Toffanin accoglie in studio un volto molto amato del piccolo schermo come Rudy Zerbi, docente ad Amici. Perlui un total black molto classico.

Sempre dalla scuola di Maria De Filippi arriva il nuovo direttore artistico Luca Tommassini, in stile rock con giacca e pantalone nero, e t-shirt nera a stampa shock, e una tra le voci più apprezzate dell’ultima edizione della kermesse sanremese Giovanni Caccamo. Infine, spazio a L’Isola dei Famosi con gli ultimi naufraghi tornati dall’Honduras: Cecilia Capriotti e Craig Warwick, che si è dovuto ritirare a causa di un infortunio.

