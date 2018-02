Michelle Hunziker ospite nel salotto di Silvia Toffanin parla dei suoi progetti futuri. Nella puntata di oggi, sabato 24 febbraio 2018, a Verissimo, tra gli ospiti ci sarà anche Michelle Hunziker reduce dalla conduzione della 68°edizione del Festival di Sanremo, insieme a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

Verissimo: l’intervista a Michelle Hunziker e Rudy Zerbi.

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà Michelle Hunziker, dove racconterà dei suoi progetti futuri insieme al marito Tomaso, ha confidato: “Io e Tomaso abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è e c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna. Io all’età di Aurora ero già mamma”. Riguardo ai progetti futuri lavorativi parla di “Scommettiamo”: “Tra poco inizieremo con le prime riunioni”.

In studio ci sarà come ospite anche Rudy Zerbi, dove parlerà di come abbia scoperto l’identità del suo vero padre, Davide Mengacci. Rudy ha confessato alla Toffanin: “Ho imparato che i figli sono di chi li cresce. Per questo mio papà è Giorgio”. Poi nell’intervista racconta: “E’ stato un colpo pazzesco scoprire vedendo la tv, una Vigilia di Natale con mia madre che Davide Mengacci era mio padre. Mia mamma aveva appena scoperto di avere un brutto male e non voleva lasciarmi senza che io sapessi un pezzetto della mia vita e del perché io avessi questa passione per l’arte”. Alla domanda della conduttrice di Verissimo hai perdonato Davide per la sua assenza: “Ho imparato nella vita che è sempre sbagliato giudicare, prima è più importante capire. Ho cercato di razionalizzare questo perdono, ma ho passato momenti di grande rabbia. Avrei voluto tanto crescere e condividere delle cose con lui. Comunque ora abbiamo recuperato il tempo perduto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA