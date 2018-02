C’è Posta per Te: la sorpresa di Giorgia. La puntata di C’è Posta per Te andata in onda ieri sera, sabato 24 febbraio 2018, su Canale 5, è stata come sempre densa di emozioni. La cantante Giorgia ed il calciatore Francesco Totti sono stati protagonisti di due delle storie presentate da Maria De Filippi. Giorgia è stata la sorpresa che Martina ha voluto fare a sua madre Tiziana.

La famiglia delle due donne è stata colpita qualche tempo fa dalla perdita improvvisa di Francesca, sorella di Martina. La vicenda narrata in studio ha commosso il pubblico ed anche la cantante, che ha affermato:”Ho ascoltato la vostra storia e sono profondamente toccata, il dolore è incomprensibile e ti accompagnerà sempre, ma hai quest’ancora di salvezza che ti sta chiamando. Siete due donne incredibilmente forti”.

A C’è Posta per Te arriva Francesco Totti.

Francesco Totti ha partecipato ad una storia che ha coinvolto tre famiglie differenti, accomunate dal fatto di avere al loro interno un figlio affetto dalla sindrome di Down, fan del calciatore. I protagonisti della storia sono anche accomunati dal fatto di essere piuttosto possessivi con gli oggetti. Totti invita i ragazzi a non essere troppo legati alle cose materiali e propone loro degli scambi. Dopo un po’ di riluttanza i tre cedono e rinunciano a qualche oggetto, per ricevere in cambio i regali dell’ex capitano della Roma.

