Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Domenica In di oggi, 18 febbraio 2018 Milly Carlucci rivela delle anticipazioni di Ballando con le stelle. Domenica In torna oggi, 25 febbraio, nello Studio 3 di Cinecittà per una nuova puntata, condotta da Cristina Parodi con Benedetta Parodi, in onda alle 14.00, su Rai1. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. A Domenica In oggi si parla dell’amore. Si comincia con l’amore per la danza, raccontato da un’ospite d’eccezione, Milly Carlucci, che svela novità e indiscrezioni della prossima edizione del suo Ballando con le stelle e rivela in anteprima l’identità dell’ultima coppia di concorrenti in gara.

Gli ospiti di Domenica In di oggi 25 febbraio 2018.

L’amore per la musica, invece, ha i volti di Ultimo, vincitore della sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2018, e dei The Kolors, che propongono il proprio repertorio e rispondono in diretta alle domande dei loro amatissimi fan. In studio anche una grande protagonista della canzone italiana, Donatella Rettore, accompagnata dal marito Claudio Rego, al suo fianco da più di 40 anni, per un faccia a faccia con Cristina Parodi: insieme ripercorrono la carriera artistica di Rettore e la loro lunga storia d’amore, con una sorpresa finale.

Ancora amore, questa volta per il cinema, con Carolina Crescentini e Ricky Memphis, che presentano il loro nuovo film in uscita, “Sconnessi”. E poi amore e contrasti tra madri e figlie: ospiti Maria Teresa Ruta con la figlia Guenda Goria e Giulia Salemi con la madre Fariba Tehrani, per una pagina dedicata al tema “Madri e figlie: complici o rivali?”

Amore per la buona cucina, infine, con Benedetta Parodi, che proporrà una nuova ricetta adatta a una a merenda e si reca poi “A casa di…” Tiberio Timperi, per scoprire alcuni dei segreti del popolare giornalista e conduttore.

