Modalità di voto prevista dalla nuova riforma elettorale il Rosatellum. Domenica 4 marzo 2018 i cittadini italiani sono chiamati a esprimere la loro preferenza per eleggere i rappresentanti al Parlamento. Scopriamo le modalità di voto.

Elezioni politiche 2018: ecco come si vota domenica 4 marzo 2018.

La nuova riforma elettorale denominata “Rosatellum” in quanto prende il nome del deputato che lo ha proposto Ettore Rosato. Essa prevede un sistema misto tra proporzionale e maggioritario dove: 1/3 dei parlamentari verrà eletto nei collegi uninominali con un solo candidato per ogni coalizione, e sarà eletto il più votato; 2/3 di deputati e senatori verranno eletti con un sistema proporzionale in collegi plurinominali nei quali saranno eletti i candidati secondo l’ordine di presentazione nella lista.

La scheda elettorale sarà di colore rosa per la Camera dei Deputati per i cittadini che hanno compiuto i 18 anni e di colore giallo per il Senato potranno votare per gli elettori che hanno compiuto 25 anni. I modelli riportano il nome del candidato nel collegio uninominale nel rettangolo in alto. Nella parte sottostante, quella dedicata ai collegi plurinominali, sono riportati il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste collegate al candidato del collegio uninominale.

L’elettore potrà esprimere il proprio voto tracciando un segno sul rettangolo con il contrassegno della lista con i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. E’ il voto vale sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista. Se l’elettore traccierà il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, il voto sarà valido anche per la lista collegata. Se ci sono più liste in una coalizione, il voto verrà suddiviso tra queste in proporzione ai voti ottenuti da ogni lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

