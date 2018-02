Festa della Donna 2018, eventi ed iniziative. Manca poco alla Festa della Donna, il giorno dell’8 marzo, in cui in tutto il mondo si celebrano le donne, ricordando le conquiste ottenute e quelle, ancora tante, da ottenere. La chiamiamo “Festa della Donna“, ma sarebbe più coretto chiamarla Giornata internazionale della donna, il suo nome ufficiale. La Festa della Donna rappresenta l’occasione per ricordare le conquiste fatte dalle donne in ambito politico e sociale e per denunciare le discriminazioni a cui sono ancora sottoposte.

La festa della donna: alcuni accenni storici sulla nascita di questa ricorrenza ed alcuni eventi di quest’anno per celebrarla!

La Festa della Donna oltre alle celebrazioni ufficiali può essere l’occasione per dedicare una giornata alle amiche, per trascorrere un giorno, oppure un pomeriggio o una serata da trascorrere tutte insieme. Per le più fortunate c’è la possibilità di partire per un weekend, magari in una città europea. Potete andare a cena fuori in un locale esclusivo, oppure prendervi qualche ora libera da trascorrere in una spa in pieno relax, dedicare un pomeriggio allo shopping, visitare un museo o una mostra. Bologna ad esempio quest’anno offre una serata di gusto e meditazione al femminile alle Terme: l’8 marzo 2018 dalle 18.15 ingresso serale in piscina alle Terme di Riolo dalle 18:15 alle 23:00. Telo caldo per il relax a bordo vasca, lezione di Yoga in acqua e cena in accappatoio con buffet ai profumi d’oriente. Un’altra idea per festeggiare è data dall’iniziativa che offre Villa Sorgente, a due passi da Torino, proprio sulla prima collina di Rivoli, che dedica alle donne una serata particolare a base di aperitivo e … tango!

© RIPRODUZIONE RISERVATA