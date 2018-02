Uomini e Donne, le ultime news. Francesco Monte, dopo le accuse ricevute da Eva Henger a L’Isola dei Famosi è stato al centro dei gossip, in queste ultime, per la vicenda del “canna-gate” che lo ha coinvolto. Dopo l’annuncio di Tina Cipollari come tronista, ritornerà anche Francesco Monte al trono classico?

Francesco Monte sarà il nuovo tronista del trono classico di Uomini e Donne?

Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, era stato lasciato in diretta dal Grande Fratello Vip 2. Il giovane sembrava essersi ripreso dalla rottura con la ex fidanzata, infatti, durante la permanenza in Honduras, sembrava aver iniziato un flirt con la naufraga Paola Di Benedetto, tanto che aveva rivelato di aspettarla a braccia aperte una volta che la bella Paola finirà la sua esperienza a L’Isola dei Famosi.

Le dichiarazioni fatte da Francesco sembrano in contraddizione con quanto condiviso sui social. Infatti, il giovane ha pubblicato uno scatto in una Instagram Stories dove sullo sfondo si vedono i camerini di Uomini e Donne. Francesco nella foto era in insieme al fratello Stefano e subito è nata la curiosità: Francesco Monte tornerà a sedere sul trono classico del noto dating show condotto da Maria De Filippi.

Stessa cosa è successa qualche giorno fa con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, dove aveva pubblicato una foto su instagram che lo ritraeva in un camerino dello studio di Uomini e Donne. L’ex gieffino aveva dichiarato di aver ricevuto una volta uscito dalla casa più spiata di Italia, l’offerta per diventare tronista. Francesco Monte e Jeremias Rodriguez saranno i nuovi tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne?

