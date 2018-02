Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 25 febbraio 2018: la nuova prova Mejor e Peor. Un nuovo giorno trascorre sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accadein queste ore ai naufraghi con il nostro daytime. I naufraghi, con esclusione dei tre nominati, sono stati impegnati con la prova per stabilire il Mejor ed il Peor della setttimana. Stefano De Martino ha spiegato loro la prova. Francesca Cipriani per la sua squadra sceglie Simone Barbato ed Elena Morali. Le altre due squadre sono formate una da Jonathan Kashanian, Marco Ferri e Rosa Perrotta, l’altra da Alessia Mancini, Bianca Atzei e Amaurys Pérez.

Jonathan risolve l’indovinello: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi 25 febbraio 2018.

Per la prova Mejor e Peor dell’Isola dei Famosi 2018, i tre gruppi eleggono i rispettivi caposquadra, che sono Simone, Marco e Bianca. I tre vengono bendati ed entrano in un labirinto, che devono riuscire a superare grazie alle indicazioni dei compagni di squadra e devono prendere dei sacchetti. La prima a superare il percorso è Bianca Atzei, il secondo è Marco. Simone invece è in panne, ed Elena, che gli sta dando indicazioni, infine si arrende.

La Prova ricompensa non finisce qui. C’è ancora la risoluzione di un indovinello, e si cimentano nell’impresa Alessia e Jonathan, che riesce a risolvere l’enigma. La Prova Mejor è Peor per questa settimana si è conclusa, e martedì prossimo a sfidarsi per il titolo di Mejor saranno Jonathan, Rosa e Marco, mentre cercheranno di non diventare Peor Elena, Simone e Francesca. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

