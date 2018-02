Isola dei Famosi 2018: ultime news. Martedì sera andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2018 in versione serale. Anche questa settimana è stata scandita dalle varie rivelazioni sulla presunta presenza di marijuana nella villa nella quale hanno soggiornato i naufraghi, prima dello sbarco vero e proprio sull’Isola. Dopo l’audio di Chiara Nasti che racconta a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger una versione dei fatti che confermerebbe quanto rivelato dall’ex-pornodiva, la vicenda sta diventando sempre più complessa. Tutti gli ex naufraghi subiranno la stessa trafila di domande sull’accaduto e ciascuno risponderà come crede.

La casa di produzione dell’isola dei famosi 2018ed Alessia Marcuzzi si sono dissociati e molti dei vip tornati in Italia hanno affermato di non poter confermare la verità della Henger. Sembra, però, che questo non basti a fermare lo scandalo. Martedì prossimo in studio ci sarà Filippo Nardi. Cosa racconterà a proposito della questione?

Isola dei famosi 2018: le accuse di Craig mettono nei guai Franco?

Craig Warwick, ha abbandonato l’Isola dei famosi 2018 per un problema fisico. Nel corso di un’intervista rilasciata sabato a Verissimo ha rivelato che Franco Terlizzi ha avuto nei suoi confronti degli atteggiamenti molto sgradevoli dopo la scoperta che l’ex naufrago è omosessuale ed ha un compagno fisso. Terlizzi avrebbe iniziato una vera e propria discriminazione nei confronti dell’inglese, arrivando anche ad insulti verbali.

Nei video dell’Isola dei Famosi 2018 non è stato mai mandato in onda nulla del genere, ma potrebbero esservi tracce nel materiale filmato. La vicenda potrebbe essere affrontata martedì prossimo e qualcuno ipotizza che potrebbero essere in arrivo delle sanzioni per Franco. Martedì prossimo sapremo anche se Giucas Casella potrà rimanere in Honduras o dovrà tornare in Italia per motivi di salute. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA