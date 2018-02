Matteo Salvini e Luigi Di Maio saranno tra gli ospiti della puntata di stasera 25 febbraio 2018 di Non è l’arena. Il conduttore, Massimo Giletti ritorna in onda stasera, domenica 25 febbraio, in un nuovo appuntamento di Non l’arena, Giletti ospiterà i politici, impegnati nella chiusura della campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica 4 marzo. Scopriamo insieme quali saranno gli ospiti del nuovo appuntamento di Non è l’arena.

Non è l’arena: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 25 febbraio 2018.

Tra i protagonisti del nuovo faccia a faccia politico saranno presenti il candidato premier della Lega, Matteo Salvini, e il candidato premier del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio.

Riguardo alle prossime elezioni si confronteranno Roberto Speranza (LeU), Andrea Romano (PD), Daniela Santanché (FI) e Luisella Costamagna. Nel corso della puntata, sarà dedicato uno spazio alla misteriosa morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi, precipitato il 6 marzo 2013, da una finestra della banca con sede a Siena. In studio tra gli ospiti anche Carolina Orlandi, figlia della vedova di David Rossi autrice di del romanzo “Se tu potessi vedermi ora“, dove raccoglie un memoir nel nome del padre. Inoltre stasera a ‘Non è l’arena’ si ritorna a parlare di pensioni con Francesco Boccia (PD), Anna Maria Bernini (Lega) e le testimonianza di Mauro Guidi panettiere di Ferrara e Paola Nava baby pensionata.

