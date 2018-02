L’Oroscopo di Paolo Fox e la classifica dei segni a Mezzogiorno in Famiglia, oggi domenica 25 febbraio 2018. Nuovo appuntamento con “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2 alle 11 è in programma per oggi domenica 25 febbraio. Per l’appuntamento del fine settimana si gioca, si ride e si ascolta tanta musica con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe, Sergio Friscia e la banda di Mezzogiorno in famiglia. Il Comune di Aviano (Pordenone) è ancora in gara e si confronta con la squadra del Comune di Deruta (Perugia) nel torneo che a fine stagione porterà all’assegnazione dello scuolabus di “Mezzogiorno in famiglia” al Comune vincitore. L’imitatrice Emanuela Aureli sarà la madrina della squadra friulana, mentre la squadra di Deruta sarà sostenuta da Raffaello Tonon.

Le rubriche a Mezzogiorno in Famiglia.

Elena Ballerini ci mostrerà altre bellezze di Aviano, mentre Claudia Andreatti ci guiderà alla scoperta del Comune umbro di Deruta, inserito fra i borghi più belli d’Italia. E per chi non crede all’Oroscopo, ma vuole verificarlo, è imprescindibile l’appuntamento domenicale con la classifica dei segni zodiacali proposta da Paolo Fox. L’accompagnamento musicale in studio sarà come sempre assicurato dal Maestro Mazza e dalle Dj Jas &Jay. Per i telespettatori continuano i giochi telefonici con in palio premi in gettoni d’oro. Per partecipare, occorre prenotarsi all’inizio della puntata chiamando il numero telefonico 894.433.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica dei segni dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 a Mezzogiorno in Famiglia.

Dodicesimo posto nella classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 per il segno zodiacale dei Gemelli. Undicesima posizione per la Vergine, decima per il Sagittario, nona per il Leone. In ottava posizione troviamo l’Acquario, in settima la Bilancia. In zona alta al sesto posto della classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 troviamo il Toro. Quinta posizione per l’Ariete, quarta per il Capricorno. In zona podio al terzo posto si collocano i Pesci, al secondo lo Scorpione, ed al primo posto il Cancro.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dal 18 al 25 febbraio 2018.

Vi facciamo anche un breve riepilogo di quella della scorsa settimana. Al dodicesimo posto della classifica valida dal 18 al 26 febbraio 2018, c’era il segno della Vergine, all’undicesimo il Sagittario. La decima posizione era per la Bilancia. Nono posto per i Gemelli, ottavo per l’Ariete, settimo per il segno del Capricorno. Al sesto c’era il Leone, al quinto l’Acquario, mentre in quarta posizione i Pesci. In zona podio al terzo posto c’è il segno del Cancro, al secondo il Toro ed in testa alla classifica c’era il segno dello Scorpione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA