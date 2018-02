L’Angelus di oggi domenica 25 febbraio 2018 di Papa Francesco ed il collegamento con A sua immagine. Come di consueto ogni domenica, Papa Francesco celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro, trasmesso in diretta su Rai 1 all’interno del programma A sua immagine. Nella puntata odierna si parlerà del digiuno, una pratica tanto antica quanto diffusa anche nella società contemporanea, soprattutto in Quaresima. Lorena Bianchetti affronterà il tema del digiuno con padre Giulio Albanese, missionario comboniano e Dino Impagliazzo, lo chef dei senza tetto, un pensionato che ha aperto una cucina per strada per dare da mangiare ai bisognosi.

La speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace voluta da Papa Francesco.

Il digiuno come preghiera, quindi, ma anche come rinuncia per “sfamare” gli “affamati”. Il digiuno come mezzo per invocare la Pace. Papa Francesco ha voluto la speciale giornata di preghiera e digiuno proprio per la pace, da offrire in particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. A Sua Immagine proporrà anche la testimonianza di chi digiuna e scende tra i poveri per condividere la loro sofferenza e per scacciare il demone dell’indifferenza, come ha fatto di recente fratel Biagio a Palermo. E quelle dei monaci trappisti, che vivono in contemplazione e preghiera il digiuno.

Il collegamento in diretta su Rai 1 per l’Angelus di oggi domenica 25 febbraio 2018 celebrato da Papa Francesco.

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa Maria SS. Annunziata in Partinico (PA), la regia della ripresa televisiva sarà di Antonio Ammirati, mentre il commento sarà di Elena Bolasco. Alle 12.00, come ogni domenica, il consueto Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA