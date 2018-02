Le anticipazioni di Quelli che il calcio di oggi, 25 febbraio 2018: ospite Mudimbi. Oggi, domenica 25 febbraio 2018, torna puntuale su Rai 2 la trasmissione con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran Quelli che il Calcio. Scopriamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata che vedremo oggi a partire dalle ore 13.45. Mudimbi, terzo classificato tra le giovani proposte del Festival di Sanremo, è tra gli ospiti di Quelli che il Calcio. Nato a San Benedetto del Tronto da madre italiana e padre congolese, fin da piccolo ha avuto la passione per la musica e in particolare per il rap. “Supercalifrigida”, trasmessa in radio quasi per caso, raggiunge oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. A Quelli che il calcio Mudimbi canterà il pezzo “Il Mago”, contenuto nell’album “Michel”, uscito il 9 febbraio; il singolo vanta il decimo posto della Viral 50 Italia, è in Top 50 Italia di Spotify con più di 1 milione di streams e il video ha già oltre 3 milioni di visualizzazioni.

Il tavolo di Quelli che il calcio, i commenti e gli approfondimenti delle partite.

Dario Vergassola, Andrea Delogu, il giornalista Tommaso Labate e Eleonora Pedron, commentano le partite della serie A al grande tavolo di “Quelli che il Calcio” con il Campione del Mondo Fulvio Collovati, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il guru dei motori Giorgio Terruzzi. Emanuele Dotto presidia come ogni domenica la postazione tecnica, mentre Melissa Greta Marchetto prosegue la sua esilarante raccolta dei commenti e dei contributi provenienti dal web. A raccontare il lato comico del calcio, e non solo: Ubaldo Pantani, questa settimana nei panni di Marco Fassone e Corrado Augias, Antonio Ornano nell’irresistibile parodia dell’inviato del tg Ferruccio Branzino e Toni Bonji alias Paride Coccio, finto presentatore che irrompe nello studio generando scompiglio.

Il pub di Corso Sempione accoglie come ogni domenica Federico Russo e i Calciatori Brutti in compagnia della giovane attrice Virginia Robatto, della medaglia d’oro di ciclismo su strada Dino Zandegù e del piccolo Alessandro Valoti, fratello minore del calciatore del Verona Mattia Valoti. Francesco Mandelli è a Milano per seguire la Fashion Week, mentre Mimmo Magistroni e Totò Schillaci sono in diretta da Pianello Val Tidone (PC).

Dagli spalti, l’appassionante racconto del campionato. Seguono l’anticipo delle 12.30 Crotone – Spal Marcello Cirillo e l’attore Ivan Bacchi; a commentare Fiorentina – Chievo il cantante e attore fiorentino Lorenzo Baglioni – che ha debuttato a Sanremo Giovani con il brano “Il Congiuntivo” – e la calciatrice del Chievo Penelope Riboldi; seguono invece Verona – Torino Giuseppe “Nanu” Galderisi e Boosta. L’ex calciatore ligure Moreno Beretta commenta Sampdoria – Udinese insieme ai Mellow Mood, gruppo reggae italiano in uscita con il nuovo disco il 6 aprile, data d’inizio del loro tour nelle principali città europee. Anna Falchi e Sara Peluso, moglie del difensore neroverde Federico Peluso, seguono per “Quelli che il calcio” il match Sassuolo – Lazio.

