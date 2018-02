La 26esima giornata di Serie A si è aperta con gli anticipi di sabato 24 febbraio 2018. Alle 18 si è disputata Bologna-Genoa, che ha visto i rossoblu prevalere per 2 a 0 mentre alle 20.45 in campo si è disputata Inter-Benevento, conclusasi 2 a 0 per i nerazzurri. La sfida dell’ora di pranzo di domenica 25 febbraio è Crotone-SPAL, mentre delle ore 15 sono gli scontri: Verona-Torino, Sampdoria-Udinese, Fiorentina-Chievo, Sassuolo-Lazio. Delle ore 18 è lo scontro Juventus-Atalanta, mentre in serata assisteremo al big match Roma-Milan. Il posticipo di lunedì 26 vede la prima in classifica difendere la vetta in Cagliari-Napoli.

Serie A: l’Inter vince ma permane lo stato di crisi.

L’Inter è uscita dal campo tra le bordate di fischi dei propri tifosi, al termine del primo tempo, durante il quale il Benevento ha resistito, ed anche oltre il primo tempo. La formazione campana si è difesa con ordine e non è rimasta ad aspettare gli avversari, ma in contropiede – soprattutto grazie alla verve di Brignola – ha portato più di un pericolo davanti alla porta di Handanovic. Non è piaciuto Rafinha, schierato per la prima volta titolare. Il Benevento nella ripresa ha sofferto l’uscita di Sandro, mentre l’Inter si è caricata con l’entusiasmo portato dall’ingresso di Karamoh.

Proprio lui si è guadagnato il corner dal quale è scaturito il gol di Skriniar che, al 21′, di testa ha battuto Puggioni. E sempre di testa è arrivato il 2-0 interista, con Ranocchia, su un cross in area di Cancelo. Al 36′ Benevento in 10 per l’espulsione di Viola. L’Inter torna al successo e si riprende momentaneamente il terzo posto in classifica, scavalcando Roma e Lazio, impegnate domenica con Milan e Sassuolo.

