Il trono classico di Uomini e Donne, anticipazioni e news. Gianni Sperti nelle scorse puntate, del trono classico di Uomini e Donne ha mostrato una serie di sms, che provavano il tradimento di Marta. Il tronista Nicolò le aveva chiesto di andare via dal programma, in quanto la ragazza non aveva fornito prove convincenti per discolparsi.

Uomini e donne: Nicolò ha perdonato Marta?

Durante una puntata andata in onda una settimana fa, Marta era rientrata in studio per raccontare la sua versione dei fatti in merito alla suo presunto tradimento. La ragazza, aveva mostrato alcuni screenshots di una conversazione avuta tra lei ed un suo amico, dove veniva dichiarato dal ragazzo in questione che la segnalazione era stata solo uno scherzo e che nulla di quello che era stato dichiarato fosse vero. Si era trattato solamente di uno scherzo tra amici, in quanto: “Loro non credevano alla veridicità del programma”. Ma tali prove per Nicolò non sono state convincenti ed ha invitato Marta a lasciare lo studio.

Dopo questo episodio accaduto negli studi di Uomini e Donne Nicolò e Marta sono stati visti a Firenze, durante un esterna e sono state anche scattate alcune foto. La ragazza ha deciso di dimostrare a Nicolò il suo interesse, e si recata in un hotel per parlare con lui. Successivamente i due hanno fatto un’altra esterna a Firenza e si presume dunque che Nicolò abbia perdonato Marta. Per una conferma occorre aspettare la messa in onda delle prossime puntate del trono classico di Uomini e Donne.

