Milly Carlucci ha annunciato i maestri che faranno coppia con i vip. Sabato 10 marzo, su Rai 1 andrà in onda in prima serata lo show ‘Ballando con le Stelle‘ condotto da Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli. La giuria sarà composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Scopriamo i maestri che faranno coppia con in vip.

Ballando con le stelle 2018: ecco con chi balleranno i vip.

La conduttrice dopo aver ufficializzato il cast di Ballando con le stelle 2018, nei giorni scorsi, ha svelato in anteprima, durante la puntata di ieri di Domenica In, i nomi dei maestri che faranno coppia con i vip. Con Cesare Bocci ci sarà Alessandra Tripoli, con Stefania Rocca il maestro di ballo Marcello Nuzio, per Nathalie Guetta il maestro Simone Di Pasquale, per Eleonora Giorgi ci sarà Samuel Peron. Ad affiancare Amedeo Minghi la maestra Samanta Togni, per Massimiliano Morra ci sarà Sara Di Vaira, per Cristina Ich ci sarà Luca Favilla, per Gessica Notaro il maestro Stefano Oradei. Invece per la prima volta a Ballando con le stelle due uomini balleranno insieme: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Infine, Giaro Giarratana con Lucrezia Lando, Akash Kuman con Veera Kinnunen, Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina, Don Diamont con Hanna Karttunen.

