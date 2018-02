Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 26 febbraio 2018. Oggi, lunedì 26 febbraio 2018, torna la simpatica trasmissione di Caterina Balivo Detto Fatto, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14. Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi ha scelto di indossare un grazioso look casual con t shirt bianca con un cuore rosso paiettato sul lato sinistro, ed una gonna ampia al ginocchio color argento.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 26 febbraio 2018: moda bambini, cucina, taglio e cucito, make up, i consigli per il bagnetto del bambino.

Detto Fatto oggi, lunedì 26 febbraio 2018, si apre con un tutorial di moda. Simona Mazzei suggerisce dei look che possono indossare i bambini quando sono invitati ad un pigiama party, e ci mostra tre esempi di pigiama comodi ma eleganti per bambine e bambine in modo da essere allo stesso tempo chic ma liberi di muoversi e di divertirsi. Il pizzaiolo Vincenzo Capuano ci parla della sua esperienza a Sanremo durante il Festival e ci propone un dolce realizzato con l’impasto della pizza: si tratta di morbide e gustose ciambelline al cacao fritte e glassate con una golosa crema al cioccolato bianco e nocciole.

Giovanni Ciacci nella pagina del gossip parla dei commenti post Sanremo. I due vincitori del Festival andranno all’Euro vision con la loro Non mi avete fatto nulla, e Giovanni spiega come i due hanno saputo trasformare i loro difficili momenti passati in punti di forza che danno loro la carica per andare avanti. Ermal Meta e Fabrizio Moro sono diventati molto amici, ed il gossip ha iniziato a vociferare che tra di loro ci fosse più di un’amicizia. A mettere a tacere queste voci è Ermal, che ha dichiarato: ” Ci vogliamo bene, ma non così tanto”. I due, infatti, sono già impegnati: Ermal Meta è fidanzato, Fabrizio Moro ha una compagna e due bambini.

A Detto Fatto la psicoterapeuta Sara Roveraro e l’ostetrica Daniela Pergola ci parlano di un momento molto intimo e delicato per mamma e bambino: il bagnetto. Anzitutto è necessario avere una vaschetta, un detergente delicato adatto a neonati (in alternativa si può optare per dell’amido di riso). Sono necessari, inoltre, un termometro da bagnetto, un asciugamano ed un cambio per il bambino a portata di mano. Il bagnetto va fatto in una stanza riscaldada ed è importante che la mamma dedichi tutta la sua attenzione al bagnetto, ma senza ansia: il momento del bagno è piacevole, e se la mamma è serena il bambino potrà godersi i momenti immerso nell’acqua.

Silvia Nobili torna a Detto Fatto con un tutorial di taglio e cucito. Silvia oggi aiuta una sua ospite, Giulia, danzatrice del ventre, a creare un cappotto versatile da usare sia di giorno che la sera durante un viaggio a Budapest. Silvia propone a Giulia due modelli: uno lungo, vivace, con fantasia a stampa di giornale, uno dal mood chic parigino, blu con una cinturina nera per evidenziare il punto vita. Giulia sceglie il secondo modello, e per realizzarlo ci vogliono ben 4 carta modelli.

La make up artist Barbara Del Sarto propone oggi un trucco chic da sfilata, ma adatto anche a qualunque occasione importante: si tratta di un make up raffinato che risalta lo sguardo, mentre le labbra sono nude, hanno giusto un leggero tocco rosato. Barbara inoltre dà dei consigli a chi vuole intraprendere un lavoro sulle passerelle. Ci si deve affidare ad agenzie di professionisti, si deve lavorare con serietà e determinazione. Ci si deve sapere adattare allo stile del marchio per cui si lavora, si deve fare un’alimentazione corretta e tanto sport.

L’ultimo tutorial del giorno è di cucina. La chef stellata Caterina Lanteri Cravet propone una nuova ricetta a base di pesce: si tratta di un gustoso piatto di triglie proposte in due diverse preparazioni. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

