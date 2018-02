Le nuove rivelazioni sul caso droga a Domenica Live. Ieri, domenica 25 febbraio, a Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso, in studio c’è stato il confronto tra Nadia Rinaldi, Eva Henger, Cecilia Capriotti e Craig Warwick.

La conduttrice Barbara D’Urso ha ascoltato in diretta un audio portato da Valerio Staffelli e Max Laudadio che a quanto è sembrato a confermato la versione fornita da Eva Henger.

La D’Urso ha scelto di non far ascoltare l’audio, rimandando la decisione ad Alessia Marcuzzi e invitandola a raccontare dell’audio nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda martedi 27 febbraio 2018.

Inveca, è stata fatta ascoltare in onda durante la puntata di ieri di Domenica Live, la registrazione che è già stata sentita dalla Marcuzzi, ottenuta sempre da Striscia la Notizia, in cui si sente una conversazione privata tra Massimiliano Caroletti, marito della Henger, e Chiara Nasti, che confermerebbe la versione dell’ex naufraga.

Nel frattempo lo scandalo continua a causare polemiche tra i naufraghi presenti in studio dove Cecilia Capriotti ha dichiarato che le telecamere del reality hanno ripreso il momento in cui la Henger dichiarava di voler denunciare l’accaduto. La produzione sosteneva invece che in Italia non fosse arrivato nulla. Cecilia poi ha dichiarato: “Prima di entrare in Palapa quel lunedì, ho incrociato Francesco e gli ho detto cosa avrebbe fatto Eva, ma lui ne era già al corrente. Non è rimasto stupito e mi ha risposto ‘lo so, mi hanno avvertito’”. Craig Warwick, in studio, ha affermato di non aver visto fumare Francesco Monte.

