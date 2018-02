Guida tv completa di stasera lunedì 26 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film tratto dal romanzo di Camilleri La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata. Siamo a Montelusa, nel 1877. Giovanni Bovara è il nuovo ispettore capo ai mulini, incaricato di far rispettare la tassa sul macinato. Le sue indagini lo portano prima a scoprire un ingegnoso sistema per evadere la tassa sul macinato, poi a ritrovarsi invischiato in un complicato sistema di depistaggi e giochi di potere. Solo ricorrendo alle stesse strategie dei suoi aguzzini, Bovara riuscirà a salvare la propria vita.

Su Rai 2 andrà in onda uno speciale sulle Elezioni politiche 2018 – Conferenza stampa. Si tratta di un appuntamento, in prima serata, con l’approfondimento politico curato da Rai Parlamento in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Intervengono: +Europa con Emma Bonino – CD; Insieme Italia e Europa; Lega – Salvini Premier; Movimento 5 stelle. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Litigi d’amore.

Guida tv di stasera lunedì 26 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film con Bud Spencer e Terence Hill Lo chiamavano Trinità. Bambino è un pistolero che vive in un villaggio spacciandosi per sceriffo. Bambino attende l’arrivo dei suoi due soci Faina e il Timido, per impadronirsi di una mandria di stalloni. Un giorno alla porta bussa Trinità, il suo odiato fratello. Su Canale 5 vedremo il programma Matrix, che in questa settimana andrà in onda per tre puntate in prima serata. A Nicola Porro il compito di seguire l’ultima fase della campagna elettorale per le elezioni che si terranno il 4 marzo.

Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Point Break. Stasera La7 trasmetterà il film Munich. La pellicola racconta dell’attentato avvenuto a Monaco di Baviera durante lo svolgimento della XX Olimpiade, quando l’Organizzazione Settembre Nero ha ucciso 11 atleti israeliani. Il primo ministro israeliano Golda Meir ordina al Mossad di dare la caccia agli autori del massacro.

