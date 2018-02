Isola dei Famosi, anticipazioni e news. Per la sesta puntata in diretta de L’isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 martedì 27 febbraio 2018, assisteremo, a grandi colpi di scena e sorprese. La produzione del reality per sopperire alla notevole quantità di ritiri verificatisi starebbe valutando l’arrivo di altri naufraghi da mandare in Honduras oppure al rientro di quelli eliminati. A lanciare l’indiscrezione è stato Riccardo Signoretti, direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, dal suo profilo Facebook ha annunciato: “Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco… clamoroso ritorno sull’isola dei famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo…”

Isola dei Famosi 2018: le anticipazioni della sesta puntata di martedì 27 febbraio 2018.

I nominati di questa settimana, sono Franco, Gaspare e Paola. Secondo i sondaggi, a rischiare maggiormente è Franco, con oltre il 50% dei voti. A seguire c’è Paola con circa il 40% e per ultimo Gaspare con il 9%.

Dopo l’abbandono dal reality di Francesco Monte, Chiara Nasti e Craig Warwick potrebbero arrivare due nuovi concorrenti. I nomi al momento più accreditati sarebbero quelli di Luigi Mastrangelo e Aida Nizar. Secondo alcune anticipazioni circolate Franco Terlizzi, rischia l’eliminazione dal reality, martedi sera, per le parole discriminatorie nei confronti di Craig Warwick. Secondo l’indiscrezione pubblicata sul sito Anticipazioni.tv, la società di produzione Magnolia starebbe valutando l’ipotesi, di una chiusura anticipata del reality. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

