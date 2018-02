Isola dei Famosi 2018, le anticipazioni e news. Per la sesta puntata in diretta de L’isola dei Famosi, che andrà in onda su Canale 5 martedì 27 febbraio 2018, assisteremo, a grandi colpi di scena e sorprese. I nominati di questa settimana, sono Franco, Gaspare e Paola. Secondo i sondaggi, a rischiare maggiormente è Franco, con oltre il 50% dei voti. A seguire c’è Paola con circa il 40% e per ultimo Gaspare con il 9%. Secondo le ultime anticipazioni circolate sull’Isola dei Famosi, nella puntata di martedì, potremo assistere alla squalifica di un naufrago. Scopriamo per quali motivo.

Isola dei famosi 2018: ecco perchè un naufrago rischia la squalifica.

Le dichiarazioni di Craig Warwick fatte a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo nei confronti di Franco Terlizzi, il naufrago non famoso che è stato scelto dal pubblico dopo aver superato le selezioni di Saranno isolani. Le parole di Craig hanno suscitato un gran parlare che potrebbero portare alla squalifica immediata di Franco dal reality.

Craig durante l’intervista fatta da Silvia Toffanin ha dichiarato che Franco durante il soggiorno in Honduras lo avrebbve discriminato per la sua omosessualità. Secondo quando dichiarato da Craig, Terlizzi ha avuto nei suoi confronti degli atteggiamenti molto sgradevoli dopo la scoperta che l’ex naufrago è omosessuale ed ha un compagno fisso. Franco Terlizzi avrebbe pronunciato nei confronti dell’inglese una vera e propria discriminazione arrivando addirittura ad insulti verbali. Franco, avrebbe chiesto inoltre a Craig di dormire lontano da lui e di non avvicinarsi molto di notte. Dichiarazioni gravi, che non possono certo essere giustificate. Dunque, sicuramente da parte della produzione saranno presi dei provvedimenti nei confronti di Franco. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

