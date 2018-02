Il burian ha portato neve e gelo su tutta l’Italia. Come anticipato nei giorni scorsi, l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia ha portato su tutta l’Italia, dal Nord al Sud neve e gelo. In Veneto ed Emilia Romagna ha smesso di nevicare ma le temperature sono rigide con temperature fino a -7 nelle città e fino a -23 sulle montagne. La situazione si avvia verso la normalità anche a Venezia, dove ieri il forte vento aveva abbattuto un pesante traliccio stradale sul Ponte della Libertà, sfiorando un’autovettura, e bloccando la circolazione tra la città e la terraferma. Anche a Roma come era stato previsto ha nevicato.

La neve a Roma predisposto piano emergenza.

Nella città di Roma ci sono diversi centimetri di neve dove la circolazione stradale è stata rallentata. Su Facebook, Pinuccia Montanari, assessore all’Ambiente di Roma ha scritto: “Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario“.

Come riportato sul sito Ansa. “il piano di emergenza del trasporto pubblico è partito dalla mezzanotte e prevede oggi bus ridotti ma linee metro-ferroviarie regolari. Scuole chiuse nella Capitale per scelta del Campidoglio contro i rischi derivanti dal gelo. Il sale a disposizione, è di mille tonnellate al giorno. Il Campidoglio ha deciso l’apertura dei varchi Ztl per consentire l’accesso in centro anche alle vetture private.”

