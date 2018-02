Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dei segni di oggi a I Fatti Vostri. Oggi lunedì 26 febbraio 2018 non andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, a causa del maltempo e della neve che ha colpito la città di Roma. Per le nuove previsioni dei segni e l’oroscopo per i vari segni zodiacali dovremo attendere la giornata di domani. Vi facciamo, intanto, un breve riepilogo delle previsioni e della classifica di Paolo Fox svelata ieri domenica 25 febbraio 2018 nel programma di Rai 2 a Mezzogiorno in Famiglia.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 a Mezzogiorno in Famiglia.

Dodicesimo posto nella classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 per il segno zodiacale dei Gemelli. Undicesima posizione per la Vergine, decima per il Sagittario, nona per il Leone. In ottava posizione troviamo l’Acquario, in settima la Bilancia. In zona alta al sesto posto della classifica dei segni di Paolo Foxvalida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 troviamo il Toro. Quinta posizione per l’Ariete, quarta per il Capricorno. In zona podio al terzo posto si collocano i Pesci, al secondo lo Scorpione, ed al primo posto il Cancro. Il nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox è per domani martedì 27 febbraio 2018 alle 12.30 a I fatti Vostri su Rai 2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA