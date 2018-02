Riforma delle pensioni 2018: come superare la legge Fornero. Fast Confsal, Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti, è intervenuta nel dibattito in atto sulla riforma delle pensioni illustrando le proprie proposte di modifica del sistema previdenziale mediante il superamento della legge Fornero. “Riteniamo non più rinviabile una riforma della previdenza che sia in grado di conciliare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico con le esigenze professionali e personali dei lavoratori”, ha dichiarato Fast Confsal in un comunicato.

Pensioni 2018: le proposte di Fast Confsal per il superamento della legge Fornero.

“Per un superamento reale della Legge Fornero occorre intervenire su due direttrici”, ha affermato Fast Confsal, a proposito della riforma delle pensioni. “La prima riguarda il contrasto alla crescente evasione contributiva, che mette a rischio l’equilibrio dei conti previdenziali. A questo scopo, accanto ad una riforma che riduca il peso degli obblighi contributivi, introduca l’accertamento con adesione come nel campo tributario, semplifichi gli adempimenti per le imprese ed elimini il sistema delle micro- norme associate a super sanzioni che mette in ginocchio le piccole aziende, è necessario ipotizzare una sorta di pacificazione contributiva, che chiuda il contenzioso pregresso”, ha osservato la Federazione.

“In secondo luogo”, per Fast Confsal, “occorre intervenire sulla struttura contabile dell’Inps, che continua a produrre bilanci in profondo rosso e ad erodere patrimonio che, di volta in volta, lo Stato è costretto a ricostituire con i soldi dei contribuenti. Considerato che il sistema previdenziale registra un sostanziale equilibrio tra entrate ed uscite (e il saldo sarà ancora più positivo se si interviene sul terreno occupazionale), mentre la spesa per le prestazioni assistenziali e praticamente fuori controllo, serve una scelta seria e coraggiosa: separare l’assistenza dalla previdenza”. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA