Anticipazione nuova puntata trono classico di Uomini e Donne. Oggi, lunedì 26 febbraio 2018 andrà in onda su Canale 5 alle 14:45 nuova puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante la puntata del trono classico che verrà trasmessa.

La puntata inizia con Nilufar che non è uscita in esterna con Lorenzo, però quest’ultimo è uscito con Sara. La tronista ammette che ci tiene a conoscerlo e a farsi conoscere e lui è un pò incerto ma ricambia. Poi parte l’esterna di Sara e Nicolò. Lei è arrabbiata perché lui non ha avuto nessuna reazione quando lei è andata in camerino. Poi i cominciano a parlare di Lorenzo e lei scoppia a piangere. Parte l’esterna di Sara e Lorenzo, che si sono incontrati in studio, lei pensa che il corteggiatore non la raggiungerà ma lui invece si fa trovare. La tronista comincia a parlare e confessa di essere partita molto prevenuta nei suoi confronti. Lorenzo dice di voler continuare la sua conoscenza e l’abbraccia. Poi arriva il momento dell’esterna di Luigi con Sara, dove lui riesce finalmente ad aprirsi. Poi si ritorna in studio e Nicolò Ferrari si dichiara per Nilufar. Poi parte esterna di Nilufar e Giordano. Quest’ultimo decide di presentare Nilufar a sua madre.

