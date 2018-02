Uomini e Donne, anticipazioni e ultime news. Il giocatore di basket, Sfefano Laudoni, potrebbe essere il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi. Laudoni potrebbe salire sul trono dopo la scelta di Nicolò Brigante.

Uomini e Donne: Stefano Laudoni nuovo tronista del Trono Classico?

Dopo la rottura della relazione con Valentina Vignali, si fanno sempre più insistenti le voci che Stefano Laudoni potrebbe salire sul trono di Uomini e Donne. Come viene riportato sul sito isaechia.it, dove hanno ricevuto la seguente segnalazione: “Ciao Isa e Chia, volevo informarvi del fatto che a fine marzo è probabile che Stefano Laudoni approderà a ‘Uomini e Donne‘. Il procuratore della sua squadra sta cercando un nuovo giocatore perché ha detto che Stefano presto andrà in trasmissione, credo come tronista ma questo non l’hanno specificato. Ho scelto di dirlo a voi perché per me siete le migliori! Un bacio.”

Le dichiarazioni di Valentina Vignali sull’ex fidanzato nuovo tronista di Uomini e Donne.

Secondo il portale di gossip, Bitchyf, la Vignali, dopo essersi sfogata su Instagram, avrebbe scritto riferendosi al suo ex fidanzato. Dopo che su i social ha parlato del brutto epilogo della loro storia: dopo la rottura Stefano sarebbe tornato in ginocchio da lei per tornare ad essere popolare sui social, ha scritto: “Sputare sopra alla donna che ti ha amato con tutto il suo cuore e ti ha dato una seconda possibilità e sputare sopra al basket che proclami di amare […] per fare 4 serate in discoteca […]”, sarebbero state le parole di Valentina Vignali che, in questo momento, si trova negli Stati Uniti.

