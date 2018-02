Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 27 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, martedì 27 febbraio 2018, con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti. Per la puntata odierna, la bella e brava conduttrice Caterina Balivo ha scelto un outfit di un colore di estrema tendenza per questo inverno 2018: il viola. Si tratta di un abito corto con un colletto all’inglese e con le maniche lunghe. A completare il look sono delle calze velate nere e delle décolleté nere.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 febbraio 2018: moda, arredo, make up, cucina ed i consigli dell’osteopata.

A Detto Fatto oggi è ospite Faeze Mohammadi, una giovane stilista ex allieva della scuola di moda di Detto Fatto che propone la sua collezione ai buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari. Faeze viene dall’Iran, e richiami orientali sono presenti nei suoi abiti in particolar modo con gli ori utilizzati nelle stoffe. I buyer, dopo essersi consultati tra di loro, decidono che Faeze ha stile da vendere e le danno una possibilità, comprando i suoi abiti.

A Detto Fatto l’interior designer Silvia De Giorgi aiuta una sua ospite che desidera trasformare la sua camera da letto, piuttosto anonima, in una stanza vivace ed originale, dalle tinte vitaminiche. Silvia non si limita solo a donare alla camera nuovi colori, ma suggerisce degli originali elementi d’arredo. La nuova camera da letto è semplicemente arredata con una sedia, una gruccia, una scarpa di calzolaio, una spalliera da letto ed un lume. Silvia chiede di recuperare una sedia che va a verniciare di un bel colore viola. La base verticale su cui appoggiare la lampada si può ricavare da una porta in legno scorrevole, che va dipinta e su cui va applicato il lume. La spalliera del letto, invece, è realizzata con delle tapparelle del balcone. Il tutto è impreziosito con un bellissimo disegno sulla parete.

La make up artist Simona Toni regala un nuovo trucco ad una sua ospite appassionata di canto lirico. La ragazza ha la frangetta, e Simona suggerisce un trucco adatto a chi porta la frangia. Simona propone uno smokey eyes rivisitato con un ombretto in crema aranciato brillante. Chi porta la frangetta ha la necessità di sottolineare la linea cigliare superiore ed inferiore con una matita perché con la frangia gli occhi rimangono nascosti e devono essere tirati fuori. La base trucco deve essere perfetta, e deve essere fatto un contouring ben strutturato. Il blush scelto da Simona è di un color albicocca e va applicato nel punto intermedio tra il punto luce ed il punto ombra. Per le labbra, sceglie un gloss luminoso.

A Detto Fatto torna l’osteopata Federico Tieghi che spiega l’origine dei dolori cervicali e come eliminarli con posture, fasce calde o con manovre che fanno sparire il dolore. Caterina Balivo infine dà il benvenuto in studio al giovane chef Valerio Braschi che ci prepara un risotto con squacquerone e ‘nduja. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

