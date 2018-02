Le anticipazioni di È arrivata la felicità 2 di stasera, 27 febbraio 2018: Angelica inizia la chemio. Stasera su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction Rai È arrivata la felicità 2. La fiction ha lasciato tutti a bocca aperta: la malattia di Angelica ha stupito tutti, ma nonostante ciò il messaggio di È arrivata la felicità 2 è positivo grazie alla grande forza di Angelica. Scopriamo, ora, quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera.

Angelica è stata chiara con tutta la sua famiglia: vuole normalità, quindi tutti si devono comportare in maniera normale, soprattutto ora che deve affrontare la chemioterapia ed ha bisogno del sostegno ed, in particolar modo, della serenità di tutti, anche se è difficile. Tutti provano ad essere forti, ma Francesca non riesce ad accettare la malattia della sua migliore amica e chiama la cugina oncologa per un secondo parere.

Laura ed Emanuele, sarà amore? Le anticipazioni della puntata di stasera di È arrivata la felicità 2.

Le anticipazioni ufficiali di È arrivata la felicità 2 rivelano che i ragazzi cercano di distrarsi. Umberto decide di provare uno sport estremo, Laura esce con Emanuele (e, durante un picnic, i due si baciano), Bea abbandona l’equitazione e si dedica al pattinaggio. Orlando cerca di fare una sorpresa ad Angelica, ed organizza una speciale serata in cui protagonista è il tango.

© RIPRODUZIONE RISERVATA