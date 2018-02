Le anticipazioni di È arrivata la felicità di mercoledì 7 marzo 2018: cambio di programmazione per la fiction Rai. È arrivata la felicità torna stasera, 27 febbraio 2018, con una nuova puntata. La fiction con Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria sta emozionando con una storia incentrata sull’amore e sulla malattia, e mostra come con grande forza d’animo e con l’affetto di chi ci vuole bene possiamo affrontare anche le cose più gravi.

Stasera, 27 febbraio 2018, andrà in onda il terzo episodio della fiction, mentre la quarta puntata non andrà in onda martedì prossimo ma mercoledì 7 marzo. La Rai ha deciso di cambiare la programmazione in quanto il martedì c’è un’agguerrita sfida a colpi di audience con Mediaset, che su Canale 5 propone L’Isola dei Famosi 2018. Martedì 6 marzo su Rai 1 andrà in onda Il Commissario Montalbano. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni ufficiali di È arrivata la felicità di mercoledì 7 marzo 2018.

Orlando chiede in sposa Angelica nella romantica cornice della costiera amalfitana: le anticipazioni di È arrivata la felicità 2 del 7 marzo 2018.

Mercoledì 7 marzo vedremo gli episodi di È arrivata la felicità 2 “Quando ti ho portato al mare” e “Quando ho capito che mi amavi davvero”. Le anticipazioni dell’episodio di È arrivata la felicità “Quando ti ho portato al mare” rivelano che Orlando capisce che non può vivere senza Angelica. Il momento è delicato e difficile, ma a volte proprio in questi frangenti si capisce cosa si vuole realmente dalla vita. Orlando decide di chiedere ad Angelica di sposarlo, e, con l’aiuto di Nunzia, compra un anello da regalare alla sua amata compagna. Fare una proposta di matrimonio è un passo importante, e necessita di una cornice giusta. Orlando decide di chiedere Angelica in sposa durante una mini vacanza di due giorni in costiera amalfitana. Ma la vita, si sa, è ricca di imprevisti…

Le anticipazioni dell’episodio di È arrivata la felicità “Quando ho capito che mi amavi davvero” rivelano che Orlando e Angelica riescono finalmente a partire per il fine settimana in costiera, ma non tutto va nel modo in cui immaginava Orlando: quando l’architetto Mieli chiede ad Angelica di sposarlo, lei rifiuta. Angelica, infatti, teme che Orlando le abbia fatto la proposta di matrimonio solo a causa della sua malattia…

