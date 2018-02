La sesta puntata dell’Isola dei Famosi è in diretta stasera martedì 27 febbraio 2018. Alessia Marcuzzi annuncia la prima grande novità della serata: il reality si protrae di una settimana. Poi saluta i suoi più fedeli compagni di viaggio: gli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari. Tre i concorrenti in nomination: Paola Di Benedetto, Franco Terlizzi e Nino Formicola: ad uscire è Paola Di Benedetto.

Si parla di canna-gate e nel frattempo si chiude il televoto. Paola Di Benedetto eliminata!

Alessia Marcuzzi dà il via alla sesta puntata in diretta de L’Isola dei Famosi 2018. Continuano le polemiche per l’ormai famosissimo canna-gate. Viene interpellato Andrea Marchi, uno degli autori del programma, menzionato anche da Striscia la Notizia per le diverse versioni della spinosa vicenda. L’autore racconta cronologicamente quanto accaduto sin dall’arrivo dei concorrenti in Honduras il 18 gennaio 2018. Il capo progetto Magnolia in Honduras racconta che la Henger aveva effettivamente raccontato in un confessionale della presunta droga consumata da Monte, subito dopo la nomination di Francesco. Poco dopo infatti va in onda l’inedito confessionale di Eva Henger che all’epoca dei fatti ha raccontato di aver visto Francesco Monte fumare nella villa. Andrea Marchi però chiarisce che non esiste alcuna prova ripresa dalle telecamere che mostra Francesco Monte fumare droga. Alessia, dopo aver ringraziato Andrea Marchi, per aver fatto ulteriore chiarezza, ci tiene a concludere questa discussione, sottolineando quanto uno studio televisivo non sia il luogo migliore dove parlarne.

Il tempo passa ed alle 22.43 si chiude il televoto. Viene annunciato che il primo concorrente salvo è Gaspare. Arriva il momento della sorpresa per Paola Di Benedetto, che viene chiamata nella postazione nomination. Le viene fatto sentire un messaggio inviatole da Francesco Monte. Il naufrago che deve abbandonare l’Isola è proprio Paola Di Benedetto. Franco Terlizzi è salvo.

