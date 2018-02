Guida tv completa di stasera martedì 27 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il secondo episodio di È arrivata la felicità 2. Angelica vuole che, ora che tutti sanno della sua malattia, la vita deve proseguire normalmente. Francesca ancora non riesce a comportarsi normalmente, e vuole sentire un altro parere. Fissa, così, ad una visita con una sua cugina oncologa ad Angelica. Tutti, in casa, cercano di distrarsi mentre Angelica fa la chemioterapia: Umberto decide di provare uno sport estremo, Laura esce con Emanuele ed i due si baciano; Bea ha abbandonato l’equitazione e si appassiona al pattinaggio.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Stasera tutto è possibile. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 27 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film La preda perfetta. Matt Scudder è un ex poliziotto che adesso lavora come investigatore privato, ma senza alcuna licenza. Quando il narcotrafficante Kenny Kristo si rivolge a lui per incastrare i due uomini che hanno rapito, torturato e ucciso sua moglie, Matt accetta la missione.

Su Canale 5 vedremo la sesta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018. Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Harry ha trascorso l’estate a casa degli zii. Prima di fare ritorno al castello di Hogwarts, Harry, insieme a Silente, si reca in una sperduta cittadina per far visita a un ex professore della scuola: Horace Lumacorno. I Mangiamorte, intanto, hanno esteso le loro attività letali anche al mondo dei Babbani, distruggendo il Millennium Bridge. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

