Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e news. Per la sesta puntata in diretta de L’isola dei Famosi, che andrà in onda stasera, martedì 27 febbraio 2018, su Canale 5. Potremmo assistere a grandi colpi di scena e sorprese. La produzione del reality per sopperire alla notevole quantità di ritiri verificatisi avrebbe valutato la possibilità di far sbarcare altri naufraghi sull’isola.

Isola dei Famosi 2018: arrivo di nuovi naufraghi nella sesta puntata in diretta del reality.

Dopo l’abbandono dei tre naufraghi Chiara Nasti, Francesco Monte e Craig Warwich, potrebbero arrivare due nuovi concorrenti. Non si conoscono i loro nomi, ma secondo alcune anticipazioni circolate sarà il pubblico attraverso il televoto che potra scegliere chi dovrà sbarcare sulle spiagge di Cayo Cochinos.

I nomi circolati nei giorni scorsi sono stati quelli di Luigi Mastrangelo e Aida Nizar. Durante la puntata poi scopriremo chi dei naufragi in nomination lascierà il gioco. Ricordiamo, in nomination questa settimana ci sono Franco, Gaspare e Paola. Secondo alcune anticipazioni circolate Franco Terlizzi, rischia la squalifica immediata dal reality, questa sera, per le parole discriminatorie nei confronti di Craig Warwick. Secondo l’indiscrezione pubblicata sul sito Anticipazioni.tv, la società di produzione Magnolia starebbe valutando l’ipotesi, di una chiusura anticipata del reality. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

