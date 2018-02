Isola dei famosi 2018, le ultime news. Colpo di scena al reality show, L’isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, la produzione ha preso la decisione di far ritornare in Honduras tutti i naufraghi che sono stati eliminati. Infatti ha annunciato un nuovo televoto per decretare i naufraghi che potranno sbarchare nel reality e potrebbe verificarsi il ripescaggio dei concorrenti eliminati in precedenza.

Isola dei famosi 2018: i naufraghi eliminati torneranno in Honduras?

A lanciare l’indiscrezione è stato nei gioni scorsi Riccardo Signoretti, tramite il suo profilo ufficiale di Facebook dove aveva scritto: “Qualcosa mi dice che Filippo Nardi, eliminato al televoto, potrebbe restare in gioco… clamoroso ritorno sull’Isola dei Famosi per Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti? Vedremo…“.

La conduttrice, Alessia Marcuzzi, potrebbe aprire la diretta di oggi con il televoto per scegliere i nuovi naufraghi.

La sfida è aperta tra gli ultimi eliminati di questa edizione, ovvero tra Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi. Per quanto riguarda Eva Henger ha deciso di non rientrare nel reality dopo lo scandalo creato dalle sue accuse a Francesco Monte. Secondo il settimanale oggi, il rientro dei naufraghi eliminati sarebbe dovuto: “per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po’, la produzione ha preso la decisione che mai prima d’ora era stata presa: Alessia Marcuzzi è pronta a riaccogliere tutti i naufraghi già eliminati.“. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA