Isola dei Famosi 2018: nuove clamorose anticipazioni della puntata di stasera, martedì 27 febbraio 2018. Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Sembra che stasera sarà lanciato un televoto per l’ingresso di nuovi naufraghi, con un ripescaggio di uno dei vip eliminati. Qualcuno tra Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti o Filippo Nardi potrebbe ritornare sull’Isola?

Frattanto continuano le liti tra Paola Di Benedetto e Bianca Atzei, che hanno deciso di slegarsi prima della puntata di stasera, violando le regole. Gli autori potrebbero decidere di attribuire loro una penalità per questo motivo. Elena Morali continua, a detta dei naufraghi, a seminare zizzania e molto probabilmente finirà in nomination, anche a seguito della lite avuta con Gaspare per aver consumato gran parte della riserva di sapone del gruppo. Nel frattempo Franco Terlizzi e Marco Ferri hanno avuto un chiarimento.

Isola dei famosi 2018: lo scandalo Monte-Henger continua.

Nonostante si sia tentato in tutti i modi di arginare lo scandalo derivato dalle rivelazioni di Eva Henger sulla presunta presenza di marijuana nella villa dell’Isola dei Famosi 2018, l’argomento è tutt’altro che esaurito. Il programma Striscia la Notizia si sta occupando della vicenda e, come rivelato nella cabina rossa di Domenica live, i suoi inviati di punta, Valerio Staffelli e Max Laudadio, continueranno le loro indagini in Honduras. Ulteriori aggiornamenti su caso saranno, evidentemente, forniti tra qualche giorno. Per quanto riguarda i nominati della settimana, i sondaggi danno per esclusa dal gioco Paola Di Benedetto. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

